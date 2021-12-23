В Японии общее количество заражений вариантом омикрон нового коронавируса достигло 160

Новости

Токио, 22 декабря (Jiji Press). Заражение вариантом омикрон было выявлено у 75 человек в Японии, это самый высокий показатель заражений этим вариантом за день, в результате общее количество случаев омикрона в стране достигло 160.

По данным министерства здравоохранения и других источников, из 75 человек 68 (в возрасте 80 лет и младше) показали положительный результат теста на коронавирус во время карантинных проверок в аэропортах после прибытия из США, Европы, Африки или других стран.

Остальные семь человек – это четыре человека в префектуре Осака, двое в префектуре Окинава и сотрудник карантина аэропорта.

Между тем, в целом по стране было зарегистрировано 262 новых случая заражения коронавирусом, количество заражений за день превысило 250 впервые примерно за полтора месяца.

Число пациентов с COVID-19 с тяжёлыми симптомами в Японии уменьшилось на два по сравнению с предыдущим днём ​​до 26, два человека умерли – один в Токио, второй в префектуре Канагава, расположенной южнее столицы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме