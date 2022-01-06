В Японии выявлено более 2000 новых заражений за день

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Токио, 5 января (Jiji Press). В Японии выявлено 2638 новых случаев заражения новым коронавирусом за день, это количество превысило 2000 впервые с 26 сентября 2021 года, увеличившись более чем вдвое по сравнению с 1268 за предыдущий день из-за распространения среди населения очень заразного варианта омикрон.

Сообщается об одном новом смертельном исходе пациента с COVID-19, а число пациентов с новым коронавирусом в тяжелом состоянии составило 60, что на шесть больше, чем в предыдущий день.

Из префектуры Окинава сообщили о 623 новых случаях заболевания COVID-19, число заражений за день впервые с 28 августа превысило 600.

Количество заражений за день в этой самой южной префектуре с начала ноября по 20 декабря было ниже 10. Это число начало расти после того, как в конце декабря у сотрудника военной базы США в префектуре был обнаружен вариант омикрон.

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