На Окинаве резко растёт количество заражений, 7 января зарегистрируют более 1400 новых случаев
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Токио, 7 января (Jiji Press). Из Окинавы, самой южной префектуры Японии, сообщат о более чем 1400 новых случаях заражения новым коронавирусом за день, как стало известно от администрации префектуры.
Эта цифра впервые превысила 1000 и рекорд обновляется второй день подряд, накануне число заражений составляло составил 981.
К полудню 6 января заполняемость больничных коек для пациентов с COVID-19 на Окинаве составляла 24,7% по стандартам центрального правительства, заполняемость коек для тяжелобольных пациентов – 30,0%.
Хотя сейчас занято 160 больничных мест, правительство префектуры ожидает, что через три недели потребуется 13 686 коек, то есть значительно вырастет нагрузка на местную медицинскую систему.
Для борьбы со вспышкой администрация префектуры может попросить местные рестораны и бары, у которых есть сертификаты на меры профилактики инфекций, ежедневно закрываться в 21:00 с 9 по 31 января. Другим магазинам предложат закрываться не позднее 20:00 и приостановить подачу спиртных напитков.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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