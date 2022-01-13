В Японии выявлен 32 081 новый случай заражения коронавирусом за прошлую неделю

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Токио, 10 января (Jiji Press). Япония подтвердила 32 081 новый случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа на прошлой неделе, что примерно в 10 раз больше, чем на предыдущей неделе.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране, в том числе среди пассажиров круизных судов и членов экипажа, по состоянию на 10:00 10 января составило 1 767 434 человека.

Темпы роста новых случаев заражения ускорились на фоне быстрого распространения в стране штамма «омикрон».

Общее число умерших от вируса в Японии составило 18 414 человек, что на восемь человек больше, чем неделей ранее.

По префектурам: Окинава, самая южная префектура Японии, имела наибольшее количество еженедельных случаев COVID-19 — 6665, что примерно в 25 раз больше, чем на предыдущей неделе, за ней следуют Токио — 4654 и Осака в западной Японии — 3394.

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