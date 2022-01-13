В Токио за 12 января зарегистрировано 2198 новых случаев заражения

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Токио/Осака, 12 января (Jiji Press). В Токио сообщили о 2198 новых случаях заражения новым коронавирусом за день, при этом дневное число превысило 2000 впервые с 4 сентября прошлого года.

Дневное количество заражений в Токио увеличилось более чем вдвое с 962 в предыдущий день.

В префектуре Осака на западе Японии зарегистрируют около 1700 новых случаев заражения, это число превышает 1000 впервые после 15 сентября прошлого года.

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