В Японии за 13 января зарегистрировано более 15 000 новых случаев заражения

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Токио, 13 января (Jiji Press). Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии составило 18 859, превысив 15 000 впервые с 4 сентября прошлого года.

Многие префектуры сообщили о рекордных дневных показателях, в том числе Окинава, Хиросима и Ямагути, где правительство объявило пред-чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.

Столичная администрация Токио сообщила о 3124 случаях, в префектуре Осака на западе Японии зарегистрировано 2452 случая.

В преф. Окинава, самой южной префектуре Японии, количество заражений за день достигло 1817, превысив предыдущий рекорд в 1759, отмеченный 8 января. Показатель за 13 января был примерно вдвое выше, чем за неделю до этого.

Из Хиросимы сообщили о 805 случаях, Ямагути – 218. Из префектур Ниигата, Фукуи, Нагано, Сига, Вакаяма, Симанэ, Эхиме и Нагасаки также сообщили о рекордных количествах заражений.

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