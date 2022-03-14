В Японии растёт популярность книг об Украине и России

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Токио, 12 марта (Jiji Press). В Японии в условиях растущего внимания к российскому вторжению в Украину всё лучше продаются книги, связанные с Украиной и Россией.

Во многих книжных магазинах созданы специальные разделы, посвященные конфликту в Украине, а издатели получают многочисленные запросы на переиздание книг, связанных с этими двумя странами.

Crayonhouse, детский книжный магазин в токийском районе Минато, переместил иллюстрированную книгу по украинской народной сказке «Рукавичка» в раздел «Мир», чтобы донести своё пожелание мира после того, как 24 февраля началось вторжение России в Украину.

Книга, в которой рассказывается о животных, которые селятся в упавшей рукавичке, была впервые опубликована в Японии в 1965 году, и её совокупный объем продаж превысил 3,2 миллиона экземпляров.

В книжном магазине также представлена ​​книга с картинками «Огромная репа», основанная на русской народной сказке, которая наряду с «Рукавичкой символизрует» пожелание мира обеим странам.

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