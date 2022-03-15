Эвакуированным украинцам разрешат работать в Японии

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Токио, 15 марта (Jiji Press). Украинцы, бежавшие в Японию из-за вторжения России в их страну, смогут получить статус резидента, позволяющий им работать в Японии, заявил министр юстиции Японии Фурукава Ёсихиса.

Украинские эвакуированные, въезжающие в Японию по 90-дневной краткосрочной визе, при желании могут перейти на статус «специализированная деятельность», который позволяет работать сроком до одного года, сообщил Фурукава на пресс-конференции. Министр добавил, что такой статус может быть продлен.

Начиная со 2 марта, когда премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о решении принять в Японии эвакуированных из Украины, и до 13 марта 47 украинцев бежали из своей страны в Японию из-за российского вторжения.

Все они въехали в Японию по краткосрочной визе. Они смогут зарегистрироваться в статусе резидентов Японии и получать государственные услуги, такие как регистрация в программах медицинского страхования страны, если они изменят свой визовый статус на «специализированная деятелность».

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