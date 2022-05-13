Международная группа исследователей впервые получила изображение чёрной дыры в центре галактики Млечный путь

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Токио, 12 мая (Jiji Press). Международная группа, в которую входят японские астрономы, объявила о получении первого прямого изображения сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики Млечный Путь.

Группа сделала снимок чёрной дыры, расположенной на расстоянии 27 000 световых лет от Земли, с помощью телескопа Event Horizon, который объединяет восемь радиообсерваторий по всему миру, чтобы сформировать единый виртуальный телескоп размером с Землю, достаточно мощный, чтобы обнаружить мяч для гольфа на поверхности Луны.

Это второе в истории прямое изображение чёрной дыры. Первый снимок, запечатлевший огромную чёрную дыру в галактике M87 на расстоянии 55 миллионов световых лет, опубликован той же группой в 2019 году.

Галактика Млечный Путь, которая включает в себя Солнце и его планеты, в том числе Землю, имеет в своём центре массивный астрономический объект, который излучает радиоволны.

Было обнаружено, что объект, названный Стрелец А*, имеет массу в четыре миллиона раз больше массы Солнца при размерах меньших, чем Солнечная система. Это привело к предположению, что объект является чёрной дырой.

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