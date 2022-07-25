Японское аэрокосмическое агентство запустило испытательную ракету с гиперзвуковым двигателем

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Токио, 24 июля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило испытательную ракету из своего космического центра Утиноура в городе Кимоцуки, префектура Кагосима.

Ракета S-520-RD1 была оснащена испытательными устройствами для прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который необходим для разработки гиперзвуковых летательных аппаратов, летающих со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука (1 Мах), или быстрее. Необходимые данные были собраны в ходе испытания горения во время гиперзвукового полета.

Двигатель реактивного космического корабля черпает кислород, необходимый для сгорания, из воздуха во время гиперзвукового полёта. В отличие от обычного ракетного двигателя, реактивному двигателю не нужен жидкий кислород, и поэтому ожидается, что он станет базовой технологией для космопланов, которые будут путешествовать между Землей и космосом, а также для гиперзвуковых самолетов.

Достигнув высоты около 150 километров после запуска в 5 часов утра 24 июля, S-520-RD1 длиной 9,15 метра отделила испытательное оборудование от верхней части машины.

Аппаратура увеличивала скорость по мере снижения, а испытание горения проводилось около шести секунд, когда скорость достигала 5,5 Маха на высоте примерно 30 километров.

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