В Японии разработали гендерно нейтральные купальные костюмы для школьников
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Токио, 22 августа (Jiji Press). Гендерно нейтральные школьные купальники, разработанные токийской компанией, привлекают внимание в условиях проведения мер по гендерно нейтральной политике в образовании в Японии.
Продукт для обоих полов, выпущенный в июне компанией Footmark Corp., представляет собой комплект из тёмно-синей куртки с длинными рукавами и полубрюк, имеющих просторные области груди и талии, чтобы сделать различия в фигуре между мужчинами и женщинами менее заметными.
«В последние годы мы получаем запросы от всё большего числа школ на купальные костюмы, которые могут удовлетворить спрос учащихся из числа представителей сексуальных меньшинств», – сказала Сано Рэйко, отвечающая за разработку продукции в компании.
По словам Сано, в рамках проекта по дизайну продукта, проведенного с учащимися младших классов средней школы в 2015 году, ученик предложил купальники, которые могут покрывать область до щиколоток.
«Я подумала, что студенты могут бояться показывать свою кожу, независимо от пола», – сказала она.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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