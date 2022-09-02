Некоторые эксперты в Японии призывают увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП
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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Некоторые эксперты призвали японское правительство увеличить оборонный бюджет примерно до 2% валового внутреннего продукта страны через 5-10 лет, как показали протоколы совещаний по оборонной политике, проводившихся с января.
Правительство собирало мнения экспертов в преддверии запланированных на конец года пересмотров так называемых «трёх документов» – стратегии национальной безопасности, базовой оборонной программы и среднесрочных планов укрепления обороны.
Большинство экспертов высказались в пользу существенного увеличения расходов на оборону, предложенного премьер-министром Кисидой Фумио, при этом один эксперт заявил, что размер «около 2% (ВВП) является целесообразным с учётом различных факторов», а другой предложил правительству «сохранить увеличение расходов на оборону и пересмотр правил, ограничивающих численность личного состава Сил самообороны».
Многие эксперты поддержали идею позволить стране получить возможности для контрударов, заявив, что только наличие систем ПРО «недостаточно» и что страна должна получить возможность «непосредственно ослабить ракетные возможности противника».
Между тем, несогласные эксперты потребовали, чтобы «приоритет был отдан совершенствованию противоракетной обороны» и других существующих возможностей, говорится в протоколе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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