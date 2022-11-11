Инспекция по трудовым стандартам признала депрессию, вызванную травлей в связи с гендерной идентичностью, связанным с работой заболеванием
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Токио, 10 ноября (Jiji Press). Японские трудовые органы подтвердили, что у трансгендерного сотрудника развилась депрессия из-за сильного психологического бремени, вызванного травлей, связанной с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, и признали это как связанное с работой заболевание, дающее право на получение компенсационных страховых выплат работникам, как стало известно 10 ноября.
Инспекция по трудовым стандартам в префектуре Канагава сделала такой вывод 30 июня в отношении работницы компании, которая является мужчиной в семейном реестре, но живёт как женщина с тех пор, как ей поставили диагноз «расстройство гендерной идентичности», и других, заявил адвокат на пресс-конференции в Токио.
По их словам, 40-летняя сотрудница крупной производственной фирмы вышла на работу примерно в ноябре 2017 года. Но ее начальник неоднократно называл ее «он».
Босс также делал оскорбительные замечания, такие как «Я не вижу в тебе женщину» и «Если ты хочешь, чтобы с тобой обращались как с женщиной, тебе следует немедленно сделать операцию или что-то в этом роде».
После развития депрессии она в декабре 2018 года взяла отпуск и в сентябре 2021 года подала в офис иск о компенсации, полагающейся работникам. Она уже вернулась к работе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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