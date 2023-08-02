Хиросима и Нагасаки объявили о плане ежегодных мирных деклараций
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Хиросима/Нагасаки, 28 июля (Jiji Press). Город Хиросима на западе Японии в своей ежегодной мирной декларации в этом году укажет, что логика ядерного сдерживания рухнула и что мировые лидеры должны признать такую ситуацию.
Город Нагасаки на юго-западе страны воспользуется такой декларацией, чтобы выразить свою приверженность идее отказа от ядерного оружия в условиях затянувшейся войны в Украине и риска применения Россией ядерного оружия.
Два города, которые пострадали от американских атомных бомб в последние дни Второй мировой войны, опубликовали планы своих ежегодных деклараций.
Декларации будут зачитаны мэром Хиросимы Мацуи Кадзуми 6 августа и мэром Нагасаки Судзуки Сиро 9 августа на соответствующих городских мемориальных церемониях мира.
Согласно планам, в Хиросимской декларации будет подчеркнута необходимость незамедлительно начать предпринимать конкретные шаги, чтобы привести мир от суровой реальности к идеалу, а также призвать мировых лидеров посетить Хиросиму и нести послание мира.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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