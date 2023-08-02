Warner Bros. приносит извинения за мемы про атомную бомбу в аккаунте фильма «Барби»
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Лос-Анджелес, 31 июля (Jiji Press). Компания Warner Bros. Film Group извинилась за положительную реакцию официального аккаунта в социальных сетях, посвященного фильму «Барби», со ссылками на мемы, связывающие боевик о кукле девочки с изображением атомной бомбы.
Американская студия заявила в своем заявлении, что «сожалеет о своём недавнем бестактном участии в социальных сетях» и «приносит искренние извинения», согласно сообщениям американских СМИ.
Мемы, созданные поклонниками, относятся к фильму о Барби и биографическому фильму «Оппенгеймер» о Роберте Оппенгеймере, американском физике, известном как «отец атомной бомбы».
Мемы стали известны как «Барбенхаймер». Оба фильма были выпущены 21 июля в Северной Америке.
В своём ответе на мем с фоном, похожим на изображение атомного взрыва, который распространился в социальных сетях, аккаунт фильма Барби на платформе X (ранее Twitter) написал: «Это будет запоминающееся лето», сопроводив запись смайликом в виде сердца.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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