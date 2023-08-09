Дети в Хиросиме работают волонтёрами-гидами для иностранцев
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Хиросима, 6 августа (Jiji Press). Ученики начальной школы в префектуре Хиросима работают волонтёрами-гидами в Мемориальном парке мира в Хиросиме, общаясь с иностранными туристами на английском языке.
Это 10-летний Сасаки Сюн, четвероклассник, проживающий в Хиросиме, и Фудзимото Ямато, 8 лет, третьеклассник из Фукуямы, другого города префектуры.
Внимание общественности привлекло то, как они свободно общаются со взрослыми иностранцами на беглом английском языке. «Война никогда не должна повториться. Мы хотим, чтобы люди говорили об этом по всему миру», – говорят мальчики.
Под палящим июльским солнцем мальчики подошли к туристам, смотрящим на Атомный купол в парке, и спросили по-английски: «У вас найдётся время?». Показывая фотографию купола до того, как здание было разрушено атомной бомбардировкой 1945 года, они давали понятные объяснения, иногда помогая себе жестами.
Мальчики спросили туристов, знают ли они, для чего ранее использовалось это здание, что добавило интереса общению. Другие иностранные туристы остановились, чтобы присоединиться к ним, они слушали мальчиков и кивали.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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