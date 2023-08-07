Музей в США покажет фотографии атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

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Вашингтон, 6 августа (Jiji Press). Национальный музей авиации и космонавтики США планирует выставить фотографии Хиросимы и Нагасаки, сделанные вскоре после атомных бомбардировок 1945 года.

Этот музей, одно из учреждений Смитсоновского института, обновит свою экспозицию, посвящённую Второй мировой войне, в 2025 году. Ожидается, что в новой экспозиции будет упомянут ущерб, причинённый атомными бомбардировками японских городов, не описанный в нынешней выставке.

Во вспомогательном здании музея под Вашингтоном выставлен отреставрированный Enola Gay, американский бомбардировщик B-29, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года.

Эта выставка вызвала протесты выживших после атомной бомбардировки (хибакуся) в Хиросиме и Нагасаки, потому что в ней нет упоминания о разрушительном ущербе, нанесённом атомными бомбами.

В 1995 году музей был вынужден отказаться от плана проведения специальной выставки, включающей материалы об ущербе от атомных бомбардировок, после протестов ветеранских организаций и многих других, оправдывающих удары по этим городам, в результате которых также погибло много мирных жителей.

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