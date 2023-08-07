78-я годовщина атомной бомбардировки: мэр Хиросимы призывает посетить Хиросиму и передать послание о мире
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Хиросима, 6 августа (Jiji Press). В Хиросиме отметили 78-ю годовщину атомной бомбардировки. Мемориальную церемонию мира в Мемориальном парке мира в районе Нака в Хиросиме, проводимую городскими властями, посетило около 50 000 человек, в том числе выжившие после атомной бомбардировки (хибакуся), семьи погибших и премьер-министр Кисида Фумио. Мэр города Мацуи Кадзуми в своей декларации мира подчеркнул значение саммита семи ведущих развитых стран мира (G7), который прошёл в Хиросиме в мае и призвал политиков всех стран приезжать в Хиросиму и распространять послание мира.
В церемонии приняли участие представители 111 стран и делегации Европейского союза (ЕС), что является самым большим числом за всю историю. В 8:15 утра, то есть в момент, когда была сброшена атомная бомба, прозвонил «Колокол мира» и участники провели минуту молчания.
В своём заявлении мэр указал, что в ходе саммита лидеры стран глубоко запечатлели в сердце «дух Хиросимы», который состоит в надежде на сосуществование и процветание всего человечества и преодолении печалей и ненависти прошлого.
Помимо того, он, подразумевая президента России Путина, сказал: «Исходя из того факта, что есть политики, которые угрожают ядерным оружием, лидеры во всём мире должны признать тот факт, что теория ядерного сдерживания терпит неудачу, и что необходимо как можно скорее начать принимать конкретные меры, чтобы прийти от суровой реальности к идеалу».
В своей приветственной речи премьер-министр Кисида высоко оценил саммит, сказав: «Мы смогли дать очередной толчок международному сообществу для прогресса ядерного разоружения». Он также указал: «Мы будем продолжать активно работать над построением мира без ядерного оружия».
Последние три года церемония проводилась в сокращённом масштабе из-за распространения нового коронавируса, и в прошлом году в ней участвовало около 2800 человек. В этом году мероприятие вернулось к своему обычному размеру, для посетителей было подготовлено около 7000 мест, то есть более чем вдвое больше, чем в прошлом году. Впервые за четыре года были подготовлены и общие места для публики (около 1200 мест), и по данным города почти все места были заняты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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