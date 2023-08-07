Премьер-министр Кисида обещает показать план действий по отказу от ядерного оружия
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Хиросима, 6 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал представить план действий по ликвидации ядерного оружия.
На пресс-конференции в западном городе Хиросима Кисида отметил важность «одновременного обеспечения национальной безопасности и приближения реальности к идеалу мира без ядерного оружия».
«Обязанность политики – представить дорожную карту для этого», – сказал он.
Кисида ответил на критику, что документ Hiroshima Vision по ядерному разоружению основан на существующей системе ядерного сдерживания. Этот документ был принят на саммите «Большой семёрки» в Хиросиме в мае, проходившем под председательством Кисиды.
«Важно выполнять задачи одну за другой. Нам нужно продолжать и укреплять реалистичные и практические усилия», – сказал он, имея в виду призывы к скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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