Премьер-министр Кисида обещает показать план действий по отказу от ядерного оружия

Новости

Хиросима, 6 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал представить план действий по ликвидации ядерного оружия.

На пресс-конференции в западном городе Хиросима Кисида отметил важность «одновременного обеспечения национальной безопасности и приближения реальности к идеалу мира без ядерного оружия».

«Обязанность политики – представить дорожную карту для этого», – сказал он.

Кисида ответил на критику, что документ Hiroshima Vision по ядерному разоружению основан на существующей системе ядерного сдерживания. Этот документ был принят на саммите «Большой семёрки» в Хиросиме в мае, проходившем под председательством Кисиды.

«Важно выполнять задачи одну за другой. Нам нужно продолжать и укреплять реалистичные и практические усилия», – сказал он, имея в виду призывы к скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме