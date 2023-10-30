Комитет ООН принял предложенную Японией резолюцию об отмене ядерного оружия
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Нью-Йорк, 27 октября (Jiji Press). Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности принял инициированную Японией ежегодную резолюцию, призывающую к отмене ядерного оружия, которая осуждает ядерную программу Северной Кореи.
Северная Корея «не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием» в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, говорится в резолюции.
За резолюцию проголосовали 145 представителей, против проголосовали семь стран, включая Северную Корею, Китай, Россию и Иран.
В ней отмечается, что общее сокращение мировых ядерных вооружений «в настоящее время находится под угрозой» из-за действий некоторых стран, очевидно имея в виду быстрое наращивание Китаем своего ядерного арсенала.
Резолюция призывает государства, обладающие ядерным оружием, раскрывать данные и «взаимодействовать с государствами, не обладающими ядерным оружием, в конструктивном диалоге по вопросам прозрачности».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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