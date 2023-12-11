Кисида обещает проявить лидерство в борьбе за запрещение ядерного оружия

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Нагасаки, 9 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал взять на себя лидерство в деле запрещения ядерного оружия на встрече международной группы экспертов.

«Я полон решимости продолжать демонстрировать сильное лидерство, опираясь при этом на коллективную мудрость», – заявил Кисида на третьем заседании Международной группы выдающихся деятелей за мир без ядерного оружия.

Встреча под председательством Сираиси Такаси, ректора префектурного университета Кумамото, проходила до 9 декабря в городе Нагасаки на юго-западе Японии, одном из двух японских городов, разрушенных атомными бомбардировками США в августе 1945 года.

На церемонии закрытия Кисида сказал: «Очень важно, что (эксперты) углубили своё понимание реальности атомных бомбардировок и обсудили фундаментальные вопросы ядерного разоружения».

«Я хотел бы вместе подумать о конкретном пути к миру, свободному от ядерного оружия, общему идеалу человечества», – продолжил он.

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