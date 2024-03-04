В Японии 70 лет спустя вспоминают жертв испытаний водородной бомбы США

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Сидзуока, 1 марта (Jiji Press). В префектуре Сидзуока в центральной части Японии 1 марта, в 70-ю годовщину инцидента, вспоминают японских рыбаков, погибших после воздействия радиации в результате испытания американской водородной бомбы в Тихом океане.

В городе Яидзу возложили цветы к могиле Кубоямы Айкити, бывшего главного радиста «Фукурю мару 5», умершего через шесть месяцев после взрыва на атолле Бикини на Маршалловых островах в 1954 году. Он был в числе 23 членов экипажа судна для ловли тунца, которые подверглись радиации.

Незадолго до своей смерти 40-летний Кубояма выразил надежду, что станет последней жертвой атомного и водородного оружия.

Прежде чем возложить цветы, около 900 человек прошли около 2 километров от станции JR Яидзу до храма, где находится могила Кубоямы, призывая к запрещению ядерного оружия и к миру.

«Надеюсь, это посещение могилы станет возможностью для многих людей узнать об инциденте», – сказала Кавамура Кэйко, невестка Оиси Матасити, бывшего члена экипажа лодки, который умер в возрасте 87 лет в 2021 году.

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