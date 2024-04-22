Посол США в ООН посетила Музей атомной бомбы в Нагасаки

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Нагасаки, 19 апреля (Jiji Press). Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетила музей атомной бомбы в городе Нагасаки на юго-западе Японии.

Томас-Гринфилд заявила, что посещение Музея атомной бомбы в Нагасаки «стало очень мощным напоминанием о том, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться». Город был разрушен атомной бомбардировкой США в последние дни Второй мировой войны в августе 1945 года.

«Мы должны продолжать предотвращать распространение ядерного оружия во всех уголках мира, – сказала она. – Ядерную войну невозможно выиграть, и её никогда нельзя вести».

«Мы можем и должны работать над тем, чтобы Нагасаки стал последним местом, где когда-либо люди переживали ужасы ядерного оружия», – сказала она.

Перед посещением музея посол возложила цветы в Парке мира Нагасаки.

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