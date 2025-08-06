США изначально оценили число жертв бомбардировки Хиросимы в 100 тысяч человек
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Вашингтон, 5 августа (Jiji Press) — Рассекреченные официальные американские документы показали во вторник, что американские военные через два дня после атомной бомбардировки западнояпонского города Хиросима 6 августа 1945 года оценили число погибших в результате взрыва как минимум в 100 тысяч человек.
Документы были обнародованы «Архивом национальной безопасности (НСА)» Университета Джорджа Вашингтона в связи с 80-летием атомной бомбардировки Хиросимы. Среди них — первоначальный анализ американских военных, где число жертв оценивалось в «не менее 100 тысяч человек» спустя всего два дня после сброса бомбы.
Документ под названием «Миссия Хиросима», составленный военно-воздушными силами армии США 8 августа 1945 года, описывал центр города как полностью уничтоженный — настолько, что «не осталось даже обломков зданий», и казалось, будто эта территория «никогда не существовала». «По самым скромным подсчетам, — говорилось в документе, — по меньшей мере 100 тысяч жителей Хиросимы были напрасно принесены в жертву своими военными руководителями».
По оценкам города Хиросима, к концу 1945 года после атомной бомбардировки погибло около 140 тысяч человек.
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