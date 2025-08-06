Мэр Хиросимы призывает к диалогу вместо ядерного вооружения

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Хиросима, 6 августа (Jiji Press) — Мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми призвал политических лидеров всего мира развивать диалог для обеспечения безопасности вместо наращивания ядерного арсенала в ежегодной декларации мира в среду, в 80-ю годовщину атомной бомбардировки этого западнояпонского города Соединенными Штатами.

6 августа Хиросима отметила 80-ю годовщину атомной бомбардировки. В Мемориальном парке мира в районе Нака-ку состоялась организованная городскими властями церемония памяти, в которой приняли участие около 55 000 человек, включая хибакуся — переживших атомную бомбардировку, родственников погибших и премьер-министра Исиба Сигэру. Мэр Мацуи Кадзуми в декларации мира выразил обеспокоенность тем, что «набирает силу представление о том, что ради защиты собственной страны обладание ядерным оружием неизбежно», и призвал мировых лидеров к «созданию системы безопасности, основанной на доверительных отношениях посредством диалога».

В церемонии приняли участие представители рекордного количества стран и регионов — 120, а также делегация Европейского союза (ЕС). Китай и Россия не направили своих представителей, тогда как Тайвань и Палестина, не признаваемые Японией в качестве суверенных государств, участвовали впервые.

В 8:15 утра, точно в то время, когда была сброшена атомная бомба, прозвучал «Колокол мира», и участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

В своей декларации мэр Мацуи использовал слова «Никогда не сдавайся» — любимое выражение хибакуся из Хиросимы Цубои Тадаси, который многие годы занимал пост представительного члена Японской конфедерации организаций пострадавших от атомной и водородной бомб (Нихон Хидан-кё) и скончался в 2021 году в возрасте 96 лет, — чтобы подчеркнуть важность неустанной передачи идей мира.

Кроме того, для того чтобы стремление к ликвидации ядерного оружия стало единодушным мнением гражданского общества, он призвал молодое поколение возглавить эту деятельность. От правительства Японии он потребовал присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия и усилить поддержку хибакуся, включая проживающих за рубежом.

Премьер-министр Исиба в своем выступлении подчеркнул, что соблюдение трех неядерных принципов и лидерство в усилиях международного сообщества — это «миссия нашей страны как единственного государства, пострадавшего от боевого применения ядерного оружия». «Буду прилагать все усилия для достижения мира без ядерных войн, мира без ядерного оружия и установления вечного мира», — заявил он.

Во время церемонии в мемориал была помещена книга памяти жертв атомной бомбардировки с именами 4940 человек, чья смерть была подтверждена за прошедший год. Общее число жертв составило 349 246 человек. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, количество хибакуся, имеющих медицинские справки по всей стране, на конец марта текущего года составило 99 130 человек, впервые опустившись ниже отметки в 100 000. Средний возраст составил 86,13 года, что на 0,55 года выше показателя прошлого года.









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