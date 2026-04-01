В Японии размещают ракеты большой дальности в качестве средств контрудара

Токио, 31 марта (Jiji Press). Министерство обороны Японии разместило на базах Сухопутных сил самообороны в префектурах Кумамото и Сидзуока систему ракет большой дальности, которая может быть использована в качестве средства контрудара.

В то время как Китай и другие страны наращивают свою военную активность, Силы самообороны впервые начали применять практические системы вооружения, способные наносить удары по базам противника.

В частности, модернизированный ракетный комплекс класса «земля-корабль» Type-12 был развернут на базе Кэнгун Сил самообороны Японии в Кумамото, на юго-западе страны.

На базе Фудзи Сил самообороны Японии в префектуре Сидзуока был развёрнут комплекс сверхскоростных планирующих ракет класса «земля-земля» для защиты отдалённых островов.

31 марта Силы самообороны Японии заявили, что модернизированный ракетный комплекс Type-12 получил название Type-25, это управляемый ракетный комплекс класса «земля-корабль». Гиперскоростной планирующий снаряд получил название Type-25.

