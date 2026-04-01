В Японии размещают ракеты большой дальности в качестве средств контрудара
НовостиПолитика
Токио, 31 марта (Jiji Press). Министерство обороны Японии разместило на базах Сухопутных сил самообороны в префектурах Кумамото и Сидзуока систему ракет большой дальности, которая может быть использована в качестве средства контрудара.
В то время как Китай и другие страны наращивают свою военную активность, Силы самообороны впервые начали применять практические системы вооружения, способные наносить удары по базам противника.
В частности, модернизированный ракетный комплекс класса «земля-корабль» Type-12 был развернут на базе Кэнгун Сил самообороны Японии в Кумамото, на юго-западе страны.
На базе Фудзи Сил самообороны Японии в префектуре Сидзуока был развёрнут комплекс сверхскоростных планирующих ракет класса «земля-земля» для защиты отдалённых островов.
31 марта Силы самообороны Японии заявили, что модернизированный ракетный комплекс Type-12 получил название Type-25, это управляемый ракетный комплекс класса «земля-корабль». Гиперскоростной планирующий снаряд получил название Type-25.
Статьи по теме
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
- Северная Корея запустила баллистическую ракету
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море
- КНДР запустила две баллистические ракеты с аэродрома в Пхеньяне -- Ю.Корея
- Северная Корея запустила ракету в Японское море
- Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее
- КНДР выпустила снаряд в Японское море
- 28 сентября Северная Корея запустила очередную ракету
- Совет безопасности ООН не смог объединиться по вопросу о запусках ракет Северной Кореей
- Япония выразила протест в связи с запуском баллистических ракет Северной Кореей
- Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты большой дальности
- Северная Корея выпустила две баллистические ракеты
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?