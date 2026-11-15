Nouvelles législations pour les résidents étrangers, décès de l'écrivain Murakami Ryû et du mangaka Chiba Tetsuya, vague de cyberattaques et clôture des Jeux asiatiques. Voici l'essentiel à retenir du mois d'octobre 2026 au Japon.

Nouvelles règles pour les résidents étrangers, clôture des Jeux asiatiques, décès de Murakami Ryû

Jeudi 1er

L’Agence des services d’immigration a renforcé les exigences pour accorder un visa de résidence permanente aux ressortissants étrangers. Selon les nouveaux critères, les postulants devront avoir en continu des revenus supérieurs au salaire annuel moyen des Japonais et correspondre à un niveau donné de maîtrise de la langue japonaise.

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Le joueur de tennis Nishikori Kei, classé autrefois quatrième mondial, s’est retiré de la compétition après avoir perdu le premier tour du Japan Open.

er octobre 2026. (© Jiji) Nishikori Kei, au centre, pose pour une photo commémorative après avoir terminé le dernier tournoi de sa carrière au Ariake Tennis Park à Tokyo, le 1octobre 2026. (© Jiji)

Samedi 3

La police préfectorale de Toyama a effectué des recherches à l’hôtel de ville de Toyama suite aux allégations selon lesquelles la municipalité aurait augmenté de plus de 2 000 personnes les chiffres de sa population durant le recensement national de 2025.

Dimanche 4

La police préfectorale d’Okinawa a arrêté un caporal suppléant des Marines américains de la base aérienne de Futenma soupçonné de vol et de meurtre, suite à des allégations selon lesquelles il aurait tué une femme et lui aurait volé son portefeuille et des affaires dans un hôtel de Naha.

Alors que les Jeux asiatiques se terminent, le Japon a fini avec un record inégalé de 269 médailles (83 or, 95 argent et 91 bronze), se plaçant derrière la Chine dans le classement des médailles. Les Jeux ont été entachés par un certain nombre de problèmes opérationnels durant le déroulement des événements, notamment la confusion des hymnes nationaux.

Les athlètes japonais lors de la cérémonie de clôture des Jeux asiatiques le 4 octobre 2026. (© Jiji)

Mercredi 7

La Commission japonaise du commerce équitable a procédé à une perquisition dans les bureaux des quatre principaux brasseurs de bière du pays – Asahi, Kirin, Suntory et Sapporo – suspectés d’avoir violé la loi antimonopole. Les sociétés sont soupçonnées d’avoir formé un cartel pour fixer les prix d’expédition de la bière et des boissons en relation.

Le prix Nobel de chimie a été attribué à Soai Kensô, professeur émérite de l’université des sciences de Tokyo ainsi qu’au Français Henri B. Kagan, professeur émérite de l’université Paris-Saclay, pour des découvertes apportant des indices sur la manière dont les organismes vivants sont arrivés à ne contenir qu’un seul de deux variants image-miroir de molécules clés, comme les acides aminés.

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Jeudi 8

Le joueur de champ intérieur des Hanshin Tigers, Satô Teruaki, a remporté la triple couronne du baseball professionnel japonais (Nippon Professional Baseball, NPB), en tête du championnat pour la moyenne de frappes, de coups de circuits et de points produits. C’est le neuvième joueur dans l’histoire du NPB à réaliser cet exploit.

Mardi 13

Dans son dernier rapport Perspectives de l’économie mondiale, le Fonds monétaire international a prévu que le PIB du Japon chuterait globalement de la quatrième à la sixième place en 2027, derrière l’Inde et la Grande-Bretagne.

Le service fédéral de sécurité russe a arrêté un journaliste japonais du Hokkaidô Shimbun à Sakhaline sur accusations d’espionnage. L’accès consulaire a finalement été accepté le 26 octobre, permettant ainsi aux autorités de l’ambassade du Japon de rencontrer le détenu.

Mercredi 14

La Première ministre Takaichi Sanae a écarté effectivement le ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Yana Kazuo, suite à des allégations incluant des violations de la Loi sur l’élection aux services publics. Le 15 octobre, elle a nommé le législateur de la chambre basse Takebe Arata pour lui succéder.

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Samedi 17

Murakami Ryû, lauréat du prix Akutagawa pour Bleu presque transparent, et connu comme auteur d’autres best-sellers comme Les bébés de la consigne automatique, est décédé à l’âge de 74 ans.

Murakami Ryû en décembre 2016 (© Jiji)

Cyberattaque contre GMO, décès de Chiba Tetsuya, rencontre nippo-allemande

Mardi 20

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a lancé une fusée H3 transportant une sonde d’exploration des lunes de Mars du Centre spatial de Tanegashima, dans la préfecture de Kagoshima. Sa mission est de collecter des échantillons de la lune martienne Phobos. Si elle est couronnée de succès, cette mission devrait être une première dans plusieurs domaines scientifiques, dont un voyage aller-retour vers la sphère martienne.

Jeudi 22

L’ancien Premier ministre Fukuda Yasuo est décédé à Tokyo à l’âge de 90 ans. Il était entré en fonction en septembre 2007, suite à la soudaine résignation de Abe Shinzô pour des raisons de santé.

Fukuda Yasuo alors qu’il était Premier ministre en juin 2008. (© Jiji)

Chiba Tetsuya, l’artiste de manga principalement connu pour Ashita no Joe, est décédé à Tokyo à l’âge de 87 ans. En 2023, il est devenu le premier créateur de manga à recevoir l’ordre de la Culture du Japon.

Chiba Tetsuya en octobre 2023 (© Jiji)

Vendredi 23

Le gouvernement a décidé de décerner l’ordre de la Culture à huit personnes, dont Miyamoto Shigeru de Nintendo, créateur de jeux vidéo à succès comme la série de Super Mario et au lauréat du prix Nobel de chimie Soai Kensô. Il s’agit de la première fois qu’un producteur de jeux vidéo est récompensé par cette décoration.

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Matsui Hideki, ancien joueur vedette des Yomiuri Giants, célèbre notamment pour sa carrière exceptionnelle dans la Ligue majeure de baseball américaine avec les New Yankees et d’autres clubs, a été nommé manager des Giants.

Durant une conférence de presse, Matsui Hideki montre qu’il a mis l’uniforme numéro 90 que Nagashima Shigeo, son mentor de longue date, portait pendant la durée de son mandat. (© Reuters)

Samedi 24

GMO Internet a demandé au gouvernement de prendre des mesures de « cyberdéfense active » après une violation de serveur et son refus de payer une demande de rançon de 50 millions de dollars, lors d’une vague de cyberattaques d’entreprises durant le mois. Les sociétés touchées par les principales attaques sont une filiale cloud de Softbank, Burger King, Capcom et Sagawa Express.

L’Association japonaise de shôgi a annoncé avoir accepté la demande de Nishiyama Tomoka pour être transférée dans les rangs des professionnels réguliers. Elle devient ainsi la première femme professionnelle régulière de l’histoire de ce jeu, suite à la défense de son titre dans le système séparé professionnel féminin.

Nishiyama Tomoka en compétition le 10 octobre 2026. (© Jiji)

Mercredi 28

La Première ministre Takaichi Sanae a rencontré le chancelier allemand Friedrich Merz à Tokyo, où les deux dirigeants ont des discussions sur les évolutions concernant la Chine et la Russie, réaffirmant leur engagement à élargir la coopération internationale en matière de défense et d’économie. Ils ont également adopté une déclaration commune sur la sécurité et la coopération économique en sciences et technologies de pointe, dont l’IA.

La Première ministre Takaichi Sanae, à droite, serre la main du Chancelier allemand Friedrich Merz, après leur conférence de presse conjointe à Tokyo, le 28 octobre 2026. (© Jiji)

Vendredi 30

Lors de sa réunion de politique monétaire, la Banque du Japon a présenté un rapport indiquant que l’inflation sous-jacente, à l’exclusion des fluctuations temporaires, a atteint son objectif de 2 %.