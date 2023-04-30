Школьная форма в Японии: защита от холода и учёт гендерных предпочтений

В Японии немало женщин могут вспомнить, как в школе им приходилось спорить с учителем из-за длины юбки или формы узла ленты на блузке. Сейчас ситуация со школьной формой меняется, девушки часто могут выбрать вместо юбки широкие брюки, появляется выбор между галстуком и лентой в зависимости от настроения. Вероятно, приближается эпоха, когда в школе исчезнет гендерный прессинг, связанный с формой одежды.

Компания «Канко гакусэй фуку» («Школьная форма Канко») с главным офисом в городе Окаяма (далее – «Канко»), крупный производитель школьной формы, сообщила, что в 2023 году уже 3041 школа предоставит девочкам выбор между юбкой и брюками.

«Канко» начала производство и продажу женских слаксов примерно в 1996 году. В те времена очень небольшое количество школ, расположенных в холодных регионах на Хоккайдо и в Нагано, использовало такую форму в качестве одежды для холодной погоды и для удобства поездок в школу на велосипеде. На протяжении следующих 20 лет число школ, переходящих на эту форму, оставалось на уровне нескольких десятков, но в 2019 учебном году оно впервые достигло отметки в 100 школ и быстро увеличивалось. В 2022 году на эту форму перешло 799 школ, а в 2013 году – 832, из них 641 школа средней ступени, 173 школы старшей ступени и 18 прочих.

Раньше стандартом школьной формы был китель со стоячим воротником для мальчиков и матроска для девочек, а за последние несколько лет стремительно увеличилось количество школ, которые позволяют учащимся свободно выбирать юбки и брюки, ленты и галстуки и т. д., устраняя гендерные стереотипы и предоставляя им больше возможностей для выбора.

Студенты носят одну и ту же форму каждый день, поэтому требуются прочные ткани и передовые методы шитья, предотвращающие изнашивание. Чтобы за несколько месяцев до нового учебного сезона быстро сделать всё, от снятия мерки до подгонки, необходимо обеспечить наличие квалифицированных технических специалистов, крупномасштабных производственных мощностей и субподрядчиков, сохраняя производство внутри страны, несмотря на высокую себестоимость. По этой причине префектура Окаяма, которая издавна производила школьную форму, удерживает подавляющую долю национального рынка.

Доля стоимости производимой школьной формы префектуры Окаяма

Женская

Тип формы Стоимость (млн йен) Доля японского рынка (%) Куртки и пальто 2638 37,4 Юбки и брюки 2541 45,4

Мужская

Тип формы Стоимость (млн йен) Доля японского рынка (%) Куртки и пальто 22 714 67,5 Брюки 5300 81,6

Источник: Обзор промышленной статистики 2015 г.

Фотография к заголовку: PIXTA

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