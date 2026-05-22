Дозатор для соевого соуса и мешалка для мисо: небольшие изобретения, облегчающие жизнь

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси

В магазине «Иидая», расположенном в «кухонном квартале» Каппабаси (район Тайто, Токио), мы познакомились с некоторыми популярными среди туристов японскими кухонными принадлежностями. Здесь мы расскажем об утвари, которая позволяет легко и удобно использовать соевый соус и мисо.

Дозатор соевого соуса помогает налить ровно столько, сколько нужно

Иида Юта, президент компании «Иидая» в шестом поколении, говорит, что популярность дозаторов, вероятно, связана с ресторанами суси. Он предполагает, что его клиенты впервые пользуются дозатором соевого соуса в таком ресторане, он им нравится, и они их покупают, если видят в магазине. Туристы из западных стран, как полагает он, используют их не только для соевого соуса, но также и для оливкового масла или уксуса.

Популярны дозаторы с кнопочным механизмом. Они удобны, поскольку выдают соус понемногу, когда вы нажимаете на кнопку. Хотя в Японии их часто можно увидеть в ресторанах, за рубежом они, похоже, встречаются редко.



Этот механизм с кнопкой на крышке позволяет дозировать жидкость каплями



Иида демонстрирует различные типы дозаторов соевого соуса

Иида говорит, что люди склонны застывать перед полками с дозаторами. Он показывает бутылку, которая на первый взгляд не особенно отличается от других дозаторов соевого соуса. На жёлтой рекламной вывеске написано: «Совершенно не подтекает!».

Для разработки этого продукта японский бренд, ценящий классический дизайн, объединился со старой стекольной мастерской в префектуре Аомори, которая производит предметы традиционного прикладного искусства в стиле цугару биидоро. Их целью было создание «самого красивого в мире дозатора для соевого соуса, который не подтекает». И крышка, и корпус изготовлены из высокопрозрачного хрустального стекла. Секрет кроется в канавке, прорезанной в крышке. При наклоне жидкость вытекает через канавку, а при возвращении в вертикальное положение полностью перестаёт вытекать. Соевый соус никогда не подтечёт и не оставит пятен на скатерти или на столе.



Дозаторы для соевого соуса, сочетающие в себе оригинальный дизайн и традиционное мастерство, пользуются популярностью в качестве сувениров

Приспособление для мисо позволяет легко приготовить суп мисо

Среди ингредиентов японской кухни особый интерес у иностранных туристов вызывает мисо. Для приготовления супа мисо на одну порцию используется примерно одна столовая ложка мисо. Иида представляет «дозатор для мисо», который облегчает процесс отмеривания и приготовления супа.



Инновационный продукт для облегчения приготовления супа мисо

С двух сторон металлического стержня закреплены два проволочных шарика разного размера. Шарик нужно погрузить в мисо, провернуть и вытащить – больший шарик зачерпывает две столовые ложки, а меньший – одну. Это очень удобно, вы можете сразу же погрузить шарик с мисо в кастрюлю и растворить. Его также можно использовать в качестве мини-венчика для приготовления заправок для салатов и других блюд.



При помощи дозатора можно добиться стабильного вкуса супа мисо при регулярном приготовлении (PIXTA)

Места соединения между металлическим стержнем и проволочными шариками герметично закрыты, чтобы исключить попадание мисо и жидкости внутрь. Дозатор производится на заводе в Цубамэ-Сандзё в префектуре Ниигата, в регионе, известном своими традициями металлообработки. По словам компании-производителя, особенно популярно это изделие среди клиентов из Азии.

Было бы замечательно, если бы иностранные туристы, познакомившись с японской кулинарной культурой, заинтересовались способами приготовления японских блюд и приобрели подходящие кухонные принадлежности. Это может пробудить в них интерес к японским технологиям и духу ремесленного творчества и помочь лучше понять Японию.

Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: Дозаторы для соевого соуса и для мисо

