Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси

Дозатор для соевого соуса и мешалка для мисо: небольшие изобретения, облегчающие жизнь

Культура Еда и напитки Туризм

В магазине «Иидая», расположенном в «кухонном квартале» Каппабаси (район Тайто, Токио), мы познакомились с некоторыми популярными среди туристов японскими кухонными принадлежностями. Здесь мы расскажем об утвари, которая позволяет легко и удобно использовать соевый соус и мисо.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Дозатор соевого соуса помогает налить ровно столько, сколько нужно

Иида Юта, президент компании «Иидая» в шестом поколении, говорит, что популярность дозаторов, вероятно, связана с ресторанами суси. Он предполагает, что его клиенты впервые пользуются дозатором соевого соуса в таком ресторане, он им нравится, и они их покупают, если видят в магазине. Туристы из западных стран, как полагает он, используют их не только для соевого соуса, но также и для оливкового масла или уксуса.

Популярны дозаторы с кнопочным механизмом. Они удобны, поскольку выдают соус понемногу, когда вы нажимаете на кнопку. Хотя в Японии их часто можно увидеть в ресторанах, за рубежом они, похоже, встречаются редко.

Этот механизм с кнопкой на крышке позволяет дозировать жидкость каплями
Этот механизм с кнопкой на крышке позволяет дозировать жидкость каплями

Иида демонстрирует различные типы дозаторов соевого соуса
Иида демонстрирует различные типы дозаторов соевого соуса

Иида говорит, что люди склонны застывать перед полками с дозаторами. Он показывает бутылку, которая на первый взгляд не особенно отличается от других дозаторов соевого соуса. На жёлтой рекламной вывеске написано: «Совершенно не подтекает!».

Для разработки этого продукта японский бренд, ценящий классический дизайн, объединился со старой стекольной мастерской в префектуре Аомори, которая производит предметы традиционного прикладного искусства в стиле цугару биидоро. Их целью было создание «самого красивого в мире дозатора для соевого соуса, который не подтекает». И крышка, и корпус изготовлены из высокопрозрачного хрустального стекла. Секрет кроется в канавке, прорезанной в крышке. При наклоне жидкость вытекает через канавку, а при возвращении в вертикальное положение полностью перестаёт вытекать. Соевый соус никогда не подтечёт и не оставит пятен на скатерти или на столе.

Дозаторы для соевого соуса, сочетающие в себе оригинальный дизайн и традиционное мастерство, пользуются популярностью в качестве сувениров
Дозаторы для соевого соуса, сочетающие в себе оригинальный дизайн и традиционное мастерство, пользуются популярностью в качестве сувениров

Приспособление для мисо позволяет легко приготовить суп мисо

Среди ингредиентов японской кухни особый интерес у иностранных туристов вызывает мисо. Для приготовления супа мисо на одну порцию используется примерно одна столовая ложка мисо. Иида представляет «дозатор для мисо», который облегчает процесс отмеривания и приготовления супа.

Инновационный продукт для облегчения приготовления супа мисо
Инновационный продукт для облегчения приготовления супа мисо

С двух сторон металлического стержня закреплены два проволочных шарика разного размера. Шарик нужно погрузить в мисо, провернуть и вытащить – больший шарик зачерпывает две столовые ложки, а меньший – одну. Это очень удобно, вы можете сразу же погрузить шарик с мисо в кастрюлю и растворить. Его также можно использовать в качестве мини-венчика для приготовления заправок для салатов и других блюд.

При помощи дозатора можно добиться стабильного вкуса супа мисо при регулярном приготовлении (PIXTA)
При помощи дозатора можно добиться стабильного вкуса супа мисо при регулярном приготовлении (PIXTA)

Места соединения между металлическим стержнем и проволочными шариками герметично закрыты, чтобы исключить попадание мисо и жидкости внутрь. Дозатор производится на заводе в Цубамэ-Сандзё в префектуре Ниигата, в регионе, известном своими традициями металлообработки. По словам компании-производителя, особенно популярно это изделие среди клиентов из Азии.

Было бы замечательно, если бы иностранные туристы, познакомившись с японской кулинарной культурой, заинтересовались способами приготовления японских блюд и приобрели подходящие кухонные принадлежности. Это может пробудить в них интерес к японским технологиям и духу ремесленного творчества и помочь лучше понять Японию.

Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов

  1. Тёрки
  2. Ступки и пестики
  3. Формы для онигири и коврики для сворачивания суси
  4. Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.)
  5. Железные чайники и ситечки для чая
  6. Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ
  7. Сковородки
  8. Сковородки для омлета и палочки для еды
  9. Разделочные доски
  10. Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо

Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: Дозаторы для соевого соуса и для мисо

Статьи по теме

кухня мисо соевый соус кухонная утварь