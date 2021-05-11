Итоги месяца: апрель 2021
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2
Стало известно, что 24 марта скончался актер Танака Куниэ, завоевавший популярность исполнением ролей в телесериале «Из северной страны», фильме «Молодой генерал» и многих других. Ему было 88 лет.
Разработчик синих светодиодов, широко используемых в осветительном и другом оборудовании, лауреат Нобелевской премии по физике 2014 года, пожизненный профессор Университета Мэйдзё Акасаки Исаму скончался в возрасте 92 лет.
4
Вылечившаяся от лейкемии спортсменка Икээ Рикако впервые за три года одержала победу в женском заплыве на 100 метров баттерфляем на Чемпионате Японии – по совместительству отборочных соревнованиях перед Олимпийскими играми. Тем самым она обеспечила себе путевку на вторую Олимпиаду подряд вслед за летними Играми 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Сценаристка Хасида Сугако, работавшая над такими популярными телесериалами как «Осин» и «Ватару сэкэн ва они бакари», скончалась в возрасте 95 лет.
5
Предусмотренные законодательством об особых мерах реагирования на распространение коронавируса нового типа «Приоритетные меры по предотвращению распространения» были впервые задействованы в трех префектурах: Осака, Хёго и Мияги. Девятого апреля этот список пополнили еще три префектуры – Токио, Киото и Окинава, 16 апреля еще четыре – Сайтама, Тиба, Канагава и Айти, а 25-го – префектура Эхимэ.
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7
Стало известно, что корпорация Toshiba получила предложение о полном приобретении со стороны британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners и других участников. Двадцатого апреля Toshiba сообщила о получении от CVC письменного уведомления об остановке рассмотрения вопроса о приобретении.
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11
На мужском турнире по гольфу Masters победу одержал Мацуяма Хидэки, ставший первым японцем-обладателем чемпионского титула этого крупного чемпионата. Тридцатого апреля премьер-министр Суга Ёсихидэ наградил Мацуяму Почетной грамотой премьер-министра Японии.
12
В ряде регионов страны началась вакцинация против коронавируса пожилой части населения. Вакцинации на этом этапе подлежат около 36 млн жителей страны, чей возраст по состоянию на текущий финансовый год – от 65 лет и старше, что составляет 30% населения страны. Правительство ставит целью полностью завершить вакцинацию данной возрастной группы к концу июня.
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13
В ходе совещания руководителей соответствующих министерств и ведомств по обсуждению методов утилизации содержащей радиоактивный тритий обработанной воды с АЭС «Фускусима-1» электроэнергетической компании TEPCO было принято официальное решение о политике сброса через два года разбавленной обработанной воды в океан.
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14
Корпорация Toshiba объявила об отставке президента Куруматани Нобуаки (63 года), которого сменил председатель правления Цунакава Сатоси (65 лет), в прошлом уже занимавший пост президента. Руководство Toshiba лихорадило с тех пор, как стало известно о предложении приобрести корпорацию в полную собственность со стороны британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners.
15
Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Никай Тосихиро в ходе записи одной из телевизионных передач заявил о том, что в случае, если распространение коронавируса продолжится, «придется быстро отказываться» от проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр.
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16
Премьер-министр Суга Ёсихидэ провел в Белом доме первый саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Они обсудили ответные действия в связи с ситуацией, когда Китай усиливает военное давление в отношении Тайваня, отметив в совместном заявлении: «Подчеркивая важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы будем стимулировать мирное решение проблем между его сторонами».
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18
В Мьянме, где в результате переворота власть захватили вооруженные силы, в крупнейшем городе страны Янгоне органы безопасности арестовали японского журналиста Китадзуми Юки (45 лет). Как сообщило Посольство Японии в Мьянме, он подозревается в уголовном преступлении – распространении ложных новостей.
22
Премьер-министр Суга Ёсихидэ в своем выступлении на проходившем в формате онлайн саммите по проблеме изменения климата, организованном Соединенными Штатами Америки, объявил о политике значительного повышения цели страны по сокращению эмиссий парниковых газов до 2030 финансового года: вместо заявленного ранее сокращения «на 26% от уровня 2013 финансового года» добиваться сокращения «на 46%» от этого уровня.
23
Компания Honda объявила о переходе в 2030 году к продажам на внутреннем рынке только автомобилей на электрическом ходу – электромобилей и автомобилей с гибридной силовой установкой. В 2024 году компания предложит электромобили категории «кэй».
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В Космическом центре имени Джона Кеннеди состоялся успешный старт американского частного космического корабля с экипажем из 5 человек, в том числе японским астронавтом Хосидэ Акихико (52 года), которому предстоит длительное пребывание на Международной космической станции. Двадцать четвертого апреля корабль состыковался с МКС. На борту станции состоялась встреча с астронавтом Ногути Соити, который находится на МКС с ноября прошлого года. Двадцать восьмого апреля Хосидэ приступил к исполнению обязанностей командира МКС. Он стал вторым японским астронавтом, занявшим эту должность, вслед за Вакатой Коити (57 лет), который был командиром МКС около двух месяцев с марта 2014 года.
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В связи с тем, что китайское предприятие-подрядчик могло иметь доступ к персональным данным пользователей программы-приложения для обмена сообщениями LINE, Комитет по охране персональных данных при правительстве Японии, придя к выводу о недостаточности контроля за обращением с персональными данными, отдал компании-оператору LINE административное распоряжение с требованием пересмотреть работу системы.
25
На основании Закона об особых мерах в ответ на распространение коронавируса в четырех префектурах страны – Токио, Осака, Киото и Хёго – объявлен третий режим чрезвычайного положения сроком на 17 дней до 11 мая.
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В связи с объявлением чрезвычайного положения из-за коронавируса в Токио и трех других префектурах страны, профессиональная Центральная лига бейсбола, столкнувшись с необходимостью проведения матчей до 11 мая в принципе в отсутствие зрителей, объявила об изменении расписания игр. Отложены 5 матчей из 17 выпадающих на срок действия чрезвычайного положения с 27 апреля. Профессиональная футбольная J-лига объявила о проведении в отсутствие зрителей четырех матчей J1 и J2, запланированных в Токио в период до 11 мая.
26
Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Японии в общей сложности превысило 10 тыс. человек. С учетом пассажиров с круизного судна оно составило 10025.
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28
Губернатор префектуры Фукуи Сугимото Тацудзи сообщил о согласии на возобновление работы реактора №3 АЭС «Михама», а также реакторов №1 и №2 АЭС «Такахама» электроэнергетической компании «Кансай дэнрёку», с начала эксплуатации которых прошло более 40 лет. Впервые получено согласие на возобновление работы реакторов со сроком эксплуатации более 40 лет, который является принципиальным пределом, установленным после аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO.
30
Авиаперевозчик ANA Holdings объявил консолидированные итоги своей деятельности за финансовый год по март 2021-го. Чистый убыток составил 504 млрд 600 млн йен (в предшествовавшем году группа отчиталась о чистой прибыли в 27 млрд 600 млн йен). Воздействие от распространения коронавируса привело к резкому снижению спроса на пассажирские авиаперевозки, главным образом, международные.
Фотография к заголовку: Чемпион турнира по гольфу Masters Мацуяма Хидэки позирует в зеленом пиджаке, город Огаста, штат Джорджия, США (AFP / Jiji Press)