Итоги месяца: июнь 2025

Прошедший месяц выдался для Японии обильным на утраты. Не стало легенды профессионального бейсбола Нагасимы Сигэо, из ассоциации сумо ушёл бывший великий чемпион-ёкодзуна Хакухо, прекратила существование идол-поп-группа TOKIO, а четыре большие панды из тематического парка отдыха Adventure World вернули Китаю. Предлагаем вашему вниманию обзор событий июня 2025 года.

Вступили в действие поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие единое наказание в виде лишения свободы и упраздняющие прежние разновидности тюремного заключения с трудом и без. Поправки смещают фокус с наказания осужденного на его реабилитацию в общество.

Японская ассоциация сумо объявила, что бывший ёкодзуна Хакухо, ныне возглавляющий секцию Миягино, 9 июня уйдет из ассоциации. Это произошло после того, как в феврале 2024 года один из сумоистов данной секции был приговорен к тюремному заключению за насильственные действия, с апреля того же года секция была закрыта. Девятого июня Хакухо провел пресс-конференцию, на которой выразил намерение «работать по большей части над проектами, призванными способствовать расширению международного признания сумо».

От пневмонии скончался Нагасима Сигэо – легендарный обладатель прозвища «мистер профессиональный бейсбол», долгие годы игравший за команду Yomiuri Giants, а впоследствии бывший ее главным менеджером. Ему было 89 лет. В 2013 году он был удостоен Премии народного почёта как ключевой игрок команды при ее победах в девяти чемпионатах подряд.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии опубликовало статистические данные о численности населения страны за 2024 год, согласно которым число родившихся за год в стране детей-японцев составило 686 061, впервые оказавшись ниже 700-тысячной отметки.

Император Японии Нарухито, императрица Митико и их старшая дочь принцесса Айко нанесли визит в префектуру Окинава. Они почтили память павших и пообщались с их родственниками в южной части главного острова префектуры, где проходили наиболее ожесточенные боевые действия в период перед окончанием Второй мировой войны.



Императорская чета вместе со старшей дочерью принцессой Айко слушают пояснения при посещении «Камней мира» с именами погибших во время Битвы за Окинаву, 4 июня, Мемориальный парк мира в городе Итоман, префектура Окинава [официальная съемка] (© Jiji Press)

За ненадлежащее проведение проверок водителей в почтовых отделениях Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма объявило о намерении отозвать лицензию на грузовые автоперевозки у компании «Почта Японии». Компания не сможет подавать заявку на получение новой лицензии в течение пяти лет.

6

Токийский апелляционный суд, рассмотрев апелляцию на иск акционеров к бывшему руководству Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» с требованием выплаты компенсаций на общую сумму около 23 трлн йен, отменил распоряжение суда первой инстанции четырем бывшим руководителям о выплате компенсаций на сумму 13 трлн йен.

На Открытом чемпионате Франции по теннису в мужском одиночном разряде среди спортсменов-колясочников в финальном матче третий чемпионский титул подряд завоевал Ода Кайто, а среди женщин-колясочниц Камидзи Юи завоевала свое пятое по счету чемпионское звание впервые за пять лет, а также чемпионский титул в женском парном разряде.



Ода Кайто, завоевавший третий чемпионский титул подряд (© Reuters) и Камидзи Юи, ставшая чемпионкой в пятый раз впервые за пять лет (© Reuters)

Администрация Токио и правительство Японии не стали опротестовывать решение Токийского апелляционного суда, признавшее незаконным следственные действия полиции и прокуратуры в деле о фальшивых обвинениях против компании «Химические машины Окавара» из города Йокогама.

Принцесса Како, вторая дочь принца и принцессы Акисино, в рамках официального визита в Бразилию приняла участие в состоявшейся в столице Бразилиа церемонии в ознаменование 130-летия установления дипломатических отношений с Японией. Выступая в нижней палате Парламента Бразилии, она выразила признательность «за теплый прием, оказанный переселенцам из Японии».



Принцесса Како выступает в нижней палате Парламента Бразилии (© Reuters)

Японская сталелитейная компания Japan Steel объявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил ее план приобретения американской компании US Steel. Согласно плану, US Steel станет полным дочерним предприятием Nippon Steel, однако администрация США получит так называемую «золотую акцию», наделяющую правом вето в важнейших вопросах управления US Steel.

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро объявил об отказе начиная с урожая 2025 года от публикации так называемого «индекса урожая риса», отображающего качество ежегодных урожаев.

Отани Сёхэй – игрок команды Высшей лиги бейсбола США «Лос-Анджелес Доджерс», стремившийся восстановиться в роли питчера после перенесенной хирургической операции на локте правой руки, впервые за два сезона с 23 августа 2023 года сыграл питчером в официальном матче и тем самым вернул себе статус «обоюдоострого» игрока, выступающего как подающим, так и отбивающим.



Отани Сёхэй, игрок команды «Лос-Анджелес Доджерс», снова в статусе «обоюдоострого игрока» (© IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

На курорте Кананаскис в западной части Канады открылся двухдневный саммит стран «Большой семерки». На полях этой встречи состоялись переговоры премьер-министра Японии Исибы Сигэру с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, однако им не удалось прийти к согласию по американским торговым пошлинам.

Палата советников Парламента Японии утвердила и тем самым ввела в силу поправки в законодательство, усиливающие ограничения в отношении онлайн-казино.

Император Японии Нарухито и императрица Масако в ознаменование 80-летия окончания Второй мировой войны впервые со времени восшествия на престол посетили переживший атомную бомбардировку город Хиросима. Они почтили память павших у кенотафа жертв атомной бомбардировки и пообщались с хибакуся.

Состоялось голосование на выборах в Законодательное собрание Токио (общим числом 127 депутатов). По итогам выборов самое большое представительство в 31 место получила региональная политическая партия Tomin First, особым советником которой является губернатор Токио – Коикэ Юрико. Либерально-демократическая партия впервые в истории утратила позицию самой крупной политической силы в собрании, сократив свое представительство на 9 мест до 21-го. Партия Комэй получила 19 мест – на четыре мандата меньше, чем до выборов. В совокупности эти три «партии поддержки губернатора» обеспечили себе большинство голосов.

Отани Сёхэй, выступающий за команду Высшей лиги бейсбола США «Лос-Анджелес доджерс», в матче с командой «Колорадо рокиз» отбил свой 300-й по счету хоум-ран за профессиональную карьеру в Японии и США. Он стал третьим из японских спортсменов, добившимся такого результата в японской и американской профессиональных лигах, вслед за Мацуи Хидэки и Фукудомэ Косукэ.

Идол-поп-группа TOKIO объявила о своем роспуске. Двадцатого июня член группы Кокубун Тайти объявил о временном прекращении деятельности в связи с дисциплинарными проблемами.

В связи с ненадлежащим проведением проверок водителей в почтовых отделениях по всей стране Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии отозвало у компании «Почта Японии» лицензию на выполнение обычных грузовых автомобильных перевозок. Компания лишилась на пять лет возможности оперировать своими примерно 2 500 грузовиками.

Японский олимпийский комитет избрал своим председателем депутата Палаты представителей Хасимото Сэйко, которая возглавляла Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Срок полномочий председателя составляет два года. Женщина возглавила национальный олимпийский комитет Японии впервые.

Приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Сираиси Такахиро по обвинению в убийстве девяти человек в городе Дзама префектуры Канагава. Смертная казнь в Японии состоялась впервые за 2 года и 11 месяцев.

Четыре большие панды, содержавшиеся в парке отдыха Adventure World в городе Сирахама префектуры Вакаяма, были возвращены Китаю. Теперь в Японии осталось только две большие панды – в Зоопарке Уэно в Токио.

Фотография к заголовку: На стадионе Yomiuri Giants в Инаги в Токио фанаты делают записи в книге соболезнований в связи с кончиной Нагасимы Сигэо, 4 июня, вторая половина дня (© Jiji Press)