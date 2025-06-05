Японская принцесса Како отправилась с визитом в Бразилию

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Токио, 4 июня (Jiji Press). Японская принцесса Како направилась с официальным визитом в Бразилию, чтобы отметить 130-ю годовщину установления двусторонних дипломатических отношений.

Правительство Бразилии пригласило вторую дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико в свою страну.

Ожидается, что она прибудет в Сан-Паулу утром 5 июня после остановки в Чикаго в Соединённых Штатах. Посетив восемь городов в Бразилии, она должна вернуться домой 17 июня.

В столице Бразилии Бразилиа она примет участие в церемонии празднования 130-летия установления дипломатических отношений, организованной Национальным конгрессом Бразилии, и встретится с президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Она также пообщается с местными жителями японского происхождения.

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