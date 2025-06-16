Принцесса Како в Бразилии пообщалась со студентами

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Бразилиа, 12 июня (Jiji Press). Японская принцесса Како пообщалась со студентами Университета Бразилиа во время визита в этот государственный университет в бразильской столице.

Принцесса, находящаяся сейчас с официальным визитом в Бразилии, внимательно выслушала студентов, среди которых был один, который заинтересовался японским языком благодаря популярному японскому сериалу манга One Piece.

Студент рассказал принцессе, что после изучения языка у него появился интерес к японской музыке, и теперь он обучает людей игре на сямисэне, струнном традиционном японском музыкальном инструменте, и на традиционных барабанах тайко.

В ответ принцесса Како отметила разносторонность его деятельности.

Принцесса Како, вторая дочь японского наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, приехала с визитом в Бразилию, чтобы отметить 130-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами. Она должна вернуться домой 17 июня.

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