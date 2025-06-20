Император и императрица Японии почтили жертв атомной бомбардировки в Хиросиме

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Хиросима, 19 июня (Jiji Press). Император Нарухито и императрица Масако в Хиросиме вознесли молитвы за жертв атомной бомбардировки США, которая произошла в 1945 году, поскольку в этом году исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны.

Это был первый визит императорской четы в префектуру Хиросима с момента восшествия императора на престол в 2019 году. Они встретились с выжившими после атомной бомбардировки хибакуся, а также с представителями молодого поколения, стремящимися сохранить память о бомбардировке.

В этот день император и императрица прибыли в аэропорт Хиросимы на специальном самолете из токийского аэропорта Ханэда и отправились в Мемориальный парк мира в Хиросиме. В сопровождении мэра Хиросимы Мацуи Кадзуми они возложили белые цветы к кенотафу в память о тех, кто погиб в результате атомной бомбардировки.

Затем они впервые посетили Выставочный комплекс, посвящённый остаткам атомных бомбардировок, который открылся в парке в 2022 году. Император Нарухито выразил скорбь после осмотра экспонатов домов, подвергшихся бомбардировкам, и выслушав объяснение о большом количестве погибших.

В Мемориальном музее мира в Хиросиме императорская чета осмотрела такие экспонаты, как сожжённая одежда и трёхколесный велосипед. Они поговорили с тремя хибакуся и двумя повествователями о тех событиях.

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