Принцесса Како вернулась после визита в Бразилию

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Нарита, префектура Тиба, 17 июня (Jiji Press). Японская принцесса Како, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, днём 17 июня​​вернулась после официального визита в Бразилию.

Принцесса покинула Японию 4 июня и прибыла в Сан-Паулу на следующий день.

Находясь в Бразилиа, принцесса посетила церемонию празднования 130-летия дипломатических отношений между Японией и Бразилией, организованную Национальным конгрессом Бразилии. Она также нанесла визит вежливости президенту Луису Инасиу Луле де Силве.

Во время своей поездки в эту южноамериканскую страну она посетила восемь городов и пообщалась с потомками японцев, эмигрировавших в Бразилию.

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