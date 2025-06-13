Принцесса Како приняла участие в церемонии, посвящённой 130-летию установления дипломатических отношений между Японией и Бразилией

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Бразилиа, 11 июня (Jiji Press). Японская принцесса Како, находящаяся с официальным визитом в Бразилии, приняла участие в церемонии, посвящённой 130-летию дипломатических отношений между ее страной и этой южноамериканской страной.

Во время церемонии в Бразилиа принцесса Како, вторая дочь японского наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, в своей речи заявила, что, несмотря на географическое расстояние между двумя странами, она чувствует духовную близость. Она отметила, что в Японии прошёл карнавал самбы.

Церемония прошла в Национальном конгрессе Бразилии. Одетая в традиционное японское кимоно принцесса выступила с речью в Палате депутатов, нижней палате конгресса.

Она выразила благодарность Бразилии, где проживает самая большая в мире община японских иммигрантов и их потомков, общая численность которой составляет около 2,7 миллиона человек, за «тёплый прием иммигрантов из Японии».

«Я представляю себе будущее, в котором (люди из двух стран) продолжат взаимодействовать и останутся близкими друг другу как близкие друзья и amigo (португальское слово, означающее «друг»)», – сказала она.

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