Император и императрица Японии посетили дом престарелых для выживших после атомной бомбардировки в Хиросиме

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Хиросима, 20 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили Яно Оризуру-эн, дом престарелых для выживших после атомной бомбардировки города Хиросима в 1945 году.

Императорская чета посетила учреждение впервые и встретилась с 10 жителями дома престарелых в возрасте от 81 до 99 лет. Ранее император Акихито (сейчас – почётный император) посетил дом престарелых вместе с почётной императрицей Митико в 2014 году, перед тем как отречься от престола.

В Яно Оризуру-эн проживают 94 выживших, средний возраст которых превышает 90 лет.

В разговоре с Яманакой Тиэко, 95-летней женщиной, которая пережила атомную бомбардировку в возрасте 15 лет и чья мать умерла менее чем через месяц после неё, император упомянул о важности мира, а императрица посочувствовала Яманаке.

Императрица Масако пожелала 99-летней Моринаге Ёсико, у которой день рождения в октябре, встретить свой 100-летний юбилей в добром здравии.

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