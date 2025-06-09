Принцесса Како на приветственной церемонии пообщалась с бразильцами японского происхождения

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Сан-Паулу, 7 июня (Jiji Press). Японская принцесса Како, находящаяся с официальным визитом в Бразилии, выступила с речью на приветственной церемонии, проведенной группой бразильцев японского происхождения в Сан-Паулу 6 июня.

В Бразилии проживает около 2,7 миллиона человек японского происхождения, эта южноамериканская страна является местом проживания крупнейшей в мире общины японских иммигрантов никкэй и их потомков.

Принцесса Како, вторая дочь наследного принца Японии Акисино и наследной принцессы Кико, пообщалась с детьми, поприветствовавшими их её входа на место проведения церемонии.

Говоря о своем посещении музея истории японской иммиграции в Бразилию в Сан-Паулу 5 июня, принцесса высоко оценила усилия, предпринимаемые людьми японского происхождения в этой стране, заявив в своей речи, что они «усердно трудились, несмотря на множество трудностей».

Роберто Ёсихиро Нисио, глава Бразильского общества японской культуры и социальной помощи, организовавшего мероприятие, приветствовал визит принцессы Како, который, по его словам, символизирует дружбу между Японией и Бразилией, поскольку в этом году отмечается 130-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

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