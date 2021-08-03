В Японии за последнюю неделю удвоилось количество заражений новым коронавирусом

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Токио, 2 августа (Jiji Press). Число новых случаев COVID-19, выявленных в Японии, увеличилось более чем вдвое до 65850 на прошлой неделе, за предыдущую неделю оно составляло 29 237, что свидетельствует о росте темпов заражения.

Еженедельное число растет, за три недели до этого было зарегистрировано 20 914 новых случаев.

С другой стороны, прогресс в вакцинации пожилых людей отражает снижающееся количество смертей от COVID-19 – за последнюю неделю оно составило 70, 78 на предыдущей неделе и 93 за неделю до этого.

К 10:00 2 августа в стране за всё время с начала эпидемии было зарегистрировано 937307 случаев COVID-19.

По префектурам наибольшее совокупное количество случаев заболевания было в Токио – 221 026, за последнюю неделю увеличившись на 21 735.

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