В Японии за последнюю неделю удвоилось количество заражений новым коронавирусом
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 августа (Jiji Press). Число новых случаев COVID-19, выявленных в Японии, увеличилось более чем вдвое до 65850 на прошлой неделе, за предыдущую неделю оно составляло 29 237, что свидетельствует о росте темпов заражения.
Еженедельное число растет, за три недели до этого было зарегистрировано 20 914 новых случаев.
С другой стороны, прогресс в вакцинации пожилых людей отражает снижающееся количество смертей от COVID-19 – за последнюю неделю оно составило 70, 78 на предыдущей неделе и 93 за неделю до этого.
К 10:00 2 августа в стране за всё время с начала эпидемии было зарегистрировано 937307 случаев COVID-19.
По префектурам наибольшее совокупное количество случаев заболевания было в Токио – 221 026, за последнюю неделю увеличившись на 21 735.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Министр здравоохранения Японии призвал избегать действий, которые могут привести к заражению, в связи с растущей заразностью вируса
- В течение четырёх дней подряд в Японии регистрируют более 10 000 случаев заражений; в трёх примыкающих к Токио префектурах и в префектуре Осака объявлено чрезвычайное положение
- В Японии объявят чрезвычайное положение для трёх примыкающих к Токио префектур и для Осаки
- 3177 заражений за день: рекордное количество заражений в Токио второй день подряд
- Премьер-министр Японии отвергает возможность прекращения Олимпийских игр из-за всплеска заражений
- В Японии еженедельное число заражений дельта-вариантом коронавируса выросло в 1,6 раза
- [Видео] В Японии опасаются ухудшения состояния людей более молодых групп из-за распространения дельта-варианта коронавируса
- Олимпийские объекты в районе Токио будут закрыты для зрителей
- Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей – министр
- Токио вводит ЧП перед Олимпиадой, зрителям запретят посещение Игр
- В Токио объявят чрезвычайное положение в четвёртый раз
- Япония рассматривает возможность Олимпиады без болельщиков
- Правительство Японии сообщает, что на Олимпийском стадионе риск заражения минимален даже при допуске 10 000 зрителей
- У участника Олимпийских игр из Сербии получен позитивный результат теста на коронавирус
- В Японии полиция переведена в режим повышенной готовности в связи с возможными протестами против Олимпиады
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ: спортсмены Олимпийских и Паралимпийских игр будут соблюдать строгие правила в связи с опасностью COVID-19
- Япония усиливает пограничный контроль для предотвращения распространения индийского варианта коронавируса
- В Японии ужесточают правила въезда для приезжающих из Вьетнама и Малайзии
- В Японии помогут с вакцинацией проживающим здесь иностранным гражданам