Правительство Японии рекомендует пациентам со слабыми симптомами лечиться дома, если нет факторов риска тяжёлого течения болезни

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Токио, 2 августа (Jiji Press). Правительство Японии посоветовало пациентам с COVID-19 в Токио и других районах, где 2 августа наблюдался всплеск заражений, лечиться дома, если болезнь протекает не тяжело и они не подвержены риску развития серьёзных симптомов.

Рекомендации направлены на предотвращение нехватки больничных коек, поскольку высокоинфекционный дельта-вариант нового коронавируса, впервые обнаруженный в Индии, быстро распространяется в Японии.

«Мы работаем над обеспечением количества больничных мест, необходимого для того, чтобы тяжелобольные пациенты и те, кто находится в группе повышенного риска, могли быть госпитализированы, – сказал премьер-министр Суга Ёсихиде на встрече министров. – Мы также примем меры, чтобы позволить госпитализацию других пациентов, если их состояние ухудшится».

Согласно предыдущим руководящим принципам правительства, пациентов с высоким риском развития тяжёлых симптомов рекомендовалось в принципе госпитализировать, в то время как бессимптомным пациентам и пациентам с лёгкими симптомами предписывалось выздоравливать в жилых помещениях.

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