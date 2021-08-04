3 августа в Японии зарегистрировано 12 017 заражений

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Токио, 3 августа (Jiji Press). Количество новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Японии за день 3 августа составило 12 017, это второй по величине уровень после 12 340 выявленных заражений 31 июля.

По данным министерства здравоохранения, во всей стране число тяжелобольных с COVID-19 увеличилось на 50 по сравнению с предыдущим днём ​​до 754 человек, по всей стране было зарегистрировано 10 новых смертей среди инфицированных людей.

В шести из 47 префектур страны наблюдались рекордные количества новых случаев заражения за день – Сайтама и Гумма с 1053 и 148 новых случаев заражения, Окинава (467), Сига (79) и центральные префектуры Ниигата и Фукуи (61 и 43).

В западной префектуре Осака зарегистрировано 1079 новых случаев заболевания, этот показатель вновь выше 1000 после трёхдневного перерыва.

Администрация Токио сообщила о 3709 новых случаях заражения, что на 861 больше, чем неделей ранее, и превысило 3000 впервые за два дня. Ежедневное количество заражений достигло третьего по величине уровня за всю историю наблюдений.

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