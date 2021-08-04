Больные с симптомами средней тяжести в Японии подлежат госпитализации в соответствии с новой политикой правительства

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Токио, 3 августа (Jiji Press). Пациенты с COVID-19 с умеренно тяжёлыми симптомами подлежат госпитализации в соответствии с новой политикой правительства Японии, пояснил премьер-министр Суга Ёсихидэ.

На встрече с президентом Японской медицинской ассоциации Накагавой Тосио в офисе премьер-министра в Токио Суга сказал: «Мы позаботимся о том, чтобы госпитализировать тех, кто нуждается в кислородном приеме, страдает диабетом и другими заболеваниями».

Суга сделал эти замечания после того, как 2 августа правительство сообщило, что пациенты с COVID-19 в Токио и других районах, где наблюдается рост новых случаев заболевания, должны в основном лечиться дома, если они не слишком больны или не имеют риска развития серьёзных симптомов. Новая политика госпитализации направлена ​​на предотвращение нехватки больничных коек.

Однако в правительстве не уточнили, какие районы помимо Токио будут подпадать под новую политику. Высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения сказал, что критерии госпитализации будут применяться «на основе симптомов в конкретных случаях».

Суга обратился за помощью к Накагаве, чтобы врачи могли быстро реагировать на ухудшение симптомов у пациентов с COVID-19, которые остаются дома или в определённых для них отелях, в условиях, когда число таких пациентов резко увеличивается.

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