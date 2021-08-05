Число заражений коронавирусом в Токио растёт рекордными темпами

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Токио, 4 августа (Jiji Press). Число случаев заражения новым коронавирусом в Токио растёт рекордными темпами, превышая аналогичные показатели конца прошлого года и новогоднего периода, сообщила консультативная группа экспертов министерства здравоохранения.

Эксперты также заявили, что продолжение роста инфекций в столичном районе Токио, вероятно, неизбежно из-за того, что пешеходное движение в вечернее время не снижается ниже определённого предела.

По оценке Национального института инфекционных заболеваний, 4 августа на заражения обнаруженным в Индии особенно заразным дельта-вариантом в столичном районе Токио приходилось 89% всех новых случаев заражения.

В отдельном аналитическом отчёте института показано, что дельта-вариант пришёл из Индии и Непала, сначала распространился в основном в районе Токио, а затем широко разошёлся по всей Японии.

В докладе говорится, что дельта-вариант, возможно, появился в Японии в середине апреля, до того, как был ужесточён пограничный контроль прибывающих из Индии.

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