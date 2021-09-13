Российский самолёт вторгся в воздушное пространство Японии возле Хоккайдо
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Токио, 12 сентября (Jiji Press). Российский самолет Ан-26 дважды вторгался в воздушное пространство Японии утром 12 сентября у мыса Сирэтоко в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо, сообщило министерство обороны Японии.
В октябре прошлого года российский вертолёт Ми-8 нарушил воздушное пространство Японии в том же регионе.
В министерстве заявили, что Ан-26 может быть коммерческим самолётом, добавив, что выясняет цель полёта и другие детали.
Японские силы воздушной самообороны подняли истребители, которые предупреждали Ан-26, но российский самолет всё же вторгся в воздушное пространство Японии около 9:37 и около 9:58, сообщило министерство.
По данным ведомства, самолёты Ан-26 используются в основном в качестве транспортных средств.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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