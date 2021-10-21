В Японии госпитализирован отец принцессы Кико

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Кавасима Тацухико, отец японской наследной принцессы Кико, 19 октября был доставлен в токийскую больницу для оказания неотложной помощи, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Никаких подробностей о состоянии 81-летнего Кавасимы, почётного профессора Университета Гакусюин, не сообщают.

Согласно источникам, наследная принцесса и две её дочери, принцесса Мако и принцесса Како, посетили больницу, чтобы увидеться с ним 19 октября.

Утром 19 октября принцесса Мако посетила три святилища в императорском дворце в Токио, чтобы сообщить предкам императорской семьи и божествам, что 26 октября она выйдет замуж за простолюдина Комуро Кэя.

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