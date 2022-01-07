В Японии начинается шестая волна заражений: мнение главы Японской медицинской ассоциации
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Токио, 6 января (Jiji Press). В Японии начинается шестая волна инфекции, поскольку количество новых случаев заражения по всей стране растёт, заявил президент Японской медицинской ассоциации Накагава Тосио.
«Я думаю, что шестая волна началась по всей стране, – сказал Накагава на пресс-конференции. – Скорость (распространения инфекции) стала чрезвычайно высокой».
Он подчеркнул необходимость гибкого пересмотра так называемого пакета вакцинирования и тестирования, направленного на ослабление ограничений на коронавирус, с учётом текущей ситуации с инфекцией.
Накагава также сказал, что местные органы власти должны подготовиться к тому, чтобы запросить у центрального правительства объявление пред-чрезвычайного состояния из-за COVID-19, при этом постоянно прогнозируя новые случаи заражения.
«Мы будем полностью сотрудничать с правительства в политике преодоления кризиса», – сказал он в ответ на недавнее замечание премьер-министра Кисиды Фумио о том, что правительство перенесёт акцент в мерах по борьбе с коронавирусом на меры внутри страны при сохранении существующей базовой структуры пограничного контроля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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