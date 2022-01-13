В Японии 12 января зарегистрировано более 10 000 новых случаев заражения

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Токио, 12 января (Jiji Press). За день в Японии было выявлено 13 244 новых случая заболевания COVID-19, это число превысило 10 000 впервые с 9 сентября прошлого года.

В Токио сообщили о 2198 новых случаях, дневной показатель превысил 2000 впервые с 4 сентября 2021 года, он вырос более чем в пять раз по сравнению с уровнем в 390 неделей ранее.

В Токио самую большую группу новых случаев, 745, составили люди в возрасте 20 лет. Почти 70% от общего числа приходится на лиц в возрасте 39 лет и младше, пациентов с тяжёлыми симптомами четверо, как и в предыдущий день.

В префектуре Осака зарегистрировано 1711 новых случаев, что более чем в семь раз больше, чем неделей ранее. Впервые с 15 сентября прошлого года общее количество заражений за день в этой префектуре превысило 1000 человек.

В префектурах Нагано, Вакаяма, Ямагути и Эхимэ зарегистрированы самые высокие показатели ежедневного заражения на сегодняшний день: 167, 93, 182 и 112 соответственно.

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