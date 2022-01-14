В Японии рассматривают возможность смягчения правил госпитализации и карантина при COVID-19

Новости

Токио, 12 января (Jiji Press). Правительство Японии собирается ослабить правила госпитализации и карантина в связи с COVID-19, чтобы предотвратить нарушение социальных функций в условиях распространения варианта омикрон коронавируса.

Выступая 11 января перед журналистами, премьер-министр Кисида Фумио предложил правительству пересмотреть стандарты госпитализации пациентов с COVID-19.

Вариант омикрон «очень заразен, но считается, что он вряд ли вызовет серьёзные симптомы и будет иметь короткий инкубационный период», – отметил Кисида.

12 января он встретился с Исии Кэйити, генеральным секретарем Комэйто, второй партии в правящей коалиции, в офисе премьер-министра. Исии предложил пересмотреть правила карантина для близко контактировавших с заразившимися коронавирусом, а также нормы госпитализации.

Давая положительный ответ на предложение, премьер-министр сказал: «Нам необходимо принять меры, отражающие особенности» нового варианта.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме