Два года назад в Японии зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом
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Токио, 16 января (Jiji Press). Последние два года в Японии продолжается эпидемия нового коронавируса в разных его вариантах – два года назад в стране был выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Совокупное число случаев заражения в стране превысило 1,8 миллиона, оно неоднократно резко увеличивалось за счёт всплесков заражений вариантами вируса, завезенными из-за рубежа.
В феврале 2021 года началась вакцинация от COVID-19. Доля полностью вакцинированных жителей страны скоро достигнет 80%, что является самым высоким показателем среди развитых стран.
Стал доступным пероральный препарат от коронавируса, который может помочь стране в борьбе с пандемией.
После выявления в середине января 2020 года первого случая заражения уже в апреле наблюдался пик первой волны инфекции, а пик второй волны – четыре месяца спустя. Третья волна достигла своего пика в январе 2021 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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