В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 превышает 25 000 второй день подряд

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Токио, 16 января (Jiji Press). Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за 16 января составило 25 658, превысив 25 000 второй день подряд.

Летальных исходов не зарегистрировано. По данным министерства здравоохранения, число тяжелобольных пациентов с COVID-19 выросло по сравнению с предыдущим днём на два человека до 235.

В западной Японии в префектуре Тоттори выявлен рекордный 51 случай заражения. Префектуры Осака, Хёго и Хиросима также обновили рекорды 15 и 16 января, за 16 января там выявлено 3760, 1343 и 1280 случаев соответственно.

В юго-западной префектуре Фукуока зафиксирован рекордный уровень в 1290 случаев.

Столичная администрация Токио сообщила о 4172 случаях, что в 3,4 раза больше, чем неделей ранее.

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